"O governo vai ajudar a sair dessa enrascada", diz Lula sobre a seca | A TARDE

Em visita à Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu, no início da tarde desta quinta-feira, 18, que prestará todo apoio no enfrentamento da seca que afeta as cidades do Semiárido e também das áreas de Mata Atlântica no estado.

“Não fiquem preocupados que o Governo Federal vai ajudar você a sair dessa enrascada”, disse durante evento de assinatura do acordo para implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial, na sede do Senai Cimatec, em Salvador.

Durante o discurso, Lula direcionou as palavras ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), que também estava presente na cerimônia, e solicitou que o gestor levasse “um pedaço da conta” para Brasília. “Nós seremos sócios na reconstrução da capacidade da produção”, ressaltou.

Mais de um terço dos municípios no estado são afetados pela falta de chuvas. No final do ano passado, a União dos Prefeitos da Bahia (UPB) indicou que 160 cidades decretaram estado de emergência por conta da crise hídrica.