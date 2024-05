“O PT nunca foi um partido de extrema esquerda”, reforça Éden | A TARDE

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, reforçou que a sigla não é um partido de extrema esquerda.

“O PT, um partido de inspiração socialista, que sempre defendeu o socialismo democratico no brasil, mas nunca foi um partido de extrema esquerda no país”, disse durante entrevista ao Programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Éden disse ainda não há ambivalência entre a base do PT e dos partido de direita.

“Não há ambivalência em quem defende a democracia e quem defende o fascimo e autoritarismo, não há comparação entre quem defende uma sociedade com direitos, sem desigualdade e sem preconceito com quem defende uma pauta racista, sexista, misógina, não há bivalência nisso”, declarou.

“Eu penso que nós estamos fazendo um trabalho de reconstrução no nosso país, das instituições democráticas, de respeito a imprensa, a sociedade civil, coisa que o governo anterior do presidente, hoje ilegível, tentou destruir, os principais fundamentos da democracia brasileira foram atacadas”, disse o presidente do PT.

Publicações relacionadas