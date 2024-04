“O shopping das entidades da educação”, diz Jerônimo sobre equipamento | A TARDE

Durante a inauguração do Complexo da Gestão Democrática da Educação Conselheiro Valmir Sampaio, no bairro do Costa Azul, em Salvador, nesta sexta-feira, 27, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez uma comparação do novo equipamento com o tipo de local que reúne diversos serviços, em coletiva de imprensa.



“Aqui vai ser uma espécie de shopping das entidades da educação baiana”, afirmou. No evento, estiveram presentes representantes de entidades de educação e a secretária estadual da Educação, Adélia Pinheiro.

Jerônimo falou também sobre suas expectativas com o complexo. “As entidades se reunirão aqui porque o Conselho de Educação é o conselho que delibera sobre a abertura de escola, sobre avaliação da educação no Estado e é quem fiscaliza um conjunto de regramentos”, alegou.

Integrarão o complexo o Conselho Estadual de Educação (CEE-BA), a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-BA), o Fórum Estadual de Educação (FEE-BA) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-BA).