“O tempo agora é de governar”, diz Joceval sobre discussões para 2024

O vereador Joceval Rodrigues (Cidadania), presente no evento da noite desta quarta-feira, 1º, no qual o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anuncia medidas que auxiliarão a acelerar o processo de regulação de pacientes com o objetivo de aprimorar a Saúde do estado, defendeu que o momento atual não é de ficar projetando as eleições de 2024 com especulações de nomes para o pleito, mas de dar tempo para os gestores governar.

“Quanto a qualquer candidatura, qualquer tipo de projeto para 2024 eu acho que agora a gente tem que dar tempo. A gente acaba uma eleição e às vezes as pessoas querem encaixar outra eleição e aí não se tem tempo de fazer governo, de fazer gestão, eu acho que agora a gente tem que ajudar o governador Jerônimo a conduzir o nosso estado e deixar esse debate de 2024 um momento mais adequado”, defende o edil, apontando que ainda não viu uma reunião do grupo político do governo estadual para ter alguma definição sobre a eleição municipal em Salvador.

Joceval Rodrigues destaca que o momento é de comemorar os primeiros 100 dias do governo de Jerônimo Rodrigues (PT), nos quais, segundo ele, o chefe do Executivo já superou alguns desafios.

“Foi um desafio de 100 dias brilhante, como já fez no carnaval, demonstrou aí com o trabalho da polícia, da saúde, que nós estamos aqui hoje com o trabalho da secretária Roberta [Santana], se virando aí para aumentar o índice de vacinação, agora mais uma pauta que é o meu projeto de lei, que a gente também já tratou na Câmara de Salvador, que nós precisamos tratar com as pessoas com doenças renais. São pessoas que passam por problemas muito particulares que precisam ser tratadas”, argumenta o vereador.

Sobre a demora da chegada na Casa Legislativa soteropolitana do Plano Diretor de Salvador (PDDU), Joceval fala que a Prefeitura de Salvador está dentro do prazo do envio do projeto para a Câmara. “O prefeito pode enviar dentro do prazo pra debater. Aí a gente só vai poder falar do PDDU quando ele chegar a Câmara, aí sim nós vamos entender qual é o pensar, qual que é a discussão dos técnicos da Prefeitura para poder a gente entender PDDU que precisa realmente ser realizado, faça com que ela tenha condição e o embasamento jurídico pra atrair investimento. Não podemos perder para Maceió, perder pra Aracaju, perder pra Recife grandes investimentos na área imobiliária, como tem acontecido nos últimos anos”.