“Obra em tempo recorde”, anuncia Bruno sobre Casa da Mulher Brasileira | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) inaugurou, junto à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a Casa da Mulher Brasileira, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. No evento de abertura do local, o gestor da capital baiana citou que a prefeitura investiu R$ 5 milhões para a realização do ambiente e que realizou “a obra em tempo recorde”.

Bruno detalhou que a Casa terá atividades unificadas, humanizadas e ressaltou os serviços que serão realizados no local para o acolhimento da mulher, como a delegacia especializada, a presença do juizado e da Defensoria Pública.

A prefeitura iniciou a construção da estrutura em maio do ano passado e a previsão inicial de entrega era para maio deste ano, no entanto, foi adiada para outubro e mais uma vez para dezembro.

Ainda no evento, a ministra Cida anunciou a construção de mais três Casas na Bahia. No Brasil, ao todo, já existem oito locais de acolhimento.