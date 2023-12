Olívia ressalta candidatura e critica debate sobre disputa como vice | A TARDE

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) ressaltou, na manhã desta segunda-feira, 18, a pré-candidatura à prefeitura de Salvador e criticou as especulações sobre possibilidade de disputar as eleições de 2024 para o cargo de vice-prefeita.

“Não se pode dizer que nós não temos nome com preparo, com condições de governar essa cidade. Eu mantenho sim a minha pré-candidatura, as conversas bilaterais ainda estão acontecendo e acho que temos que tratar de todas as possibilidades, na tentativa de que saia deste arco de aliança, um nome sim, de uma mulher negra para a cidade de Salvador”, disse em conversa com o Portal A TARDE.

Ao ser questionada sobre a possível alternativa de concorrer ao cargo de vice, a parlamentar julgou a situação como “sintoma de atraso civilizatório”, por acreditar que é preciso parar as conversas “de que lugar das mulheres é de vice nas chapas das candidaturas.”

“Esse debate de vice não está posto para mim, porque estamos disputando a liderança da chapa.[...] Eu não vou facilitar esse debate me colocando nesse lugar de vice, ao meu nome está posto para liderar a chapa”, declarou.

“Está na hora das forças de esquerda e centro se articularem em favor de um projeto civilizacional a política precisa mudar, precisa se transformar, parar de enxergar as mulheres e a população negra apenas como eleitoras, nós também precisamos ser eleitas”, afirmou.