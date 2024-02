Otto acredita que STF não deve barrar possível reeleição de Adolfo | A TARDE

As discussões sobre a PEC da Reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) voltaram a entrar em pauta. Nesta quinta-feira, 1º, o presidente estadual do PSD, senador Otto Alencar, afirmou que a sigla apoiará uma eventual decisão com vistas à recondução do chefe do legislativo, Adolfo Menezes, à presidência da Casa, caso a proposta siga em frente.

Em coletiva de imprensa, o parlamentar fez questão de frisar que, apesar do cargo em que ocupa, ele não tem o poder de deliberação no Legislativo baiano.

“Essa é uma decisão interna aqui na Assembleia Legislativa. A maioria decide. A Assembleia é um colegiado de decisões coletivas. [...]. Eu já fui presidente aqui e recebi apoio de 59 deputados para ser reeleito e eu não quis. Vai da cabeça de cada um”, iniciou Alencar, durante sessão solene de reabertura dos trabalhos na Alba.

E complementou: “o Adolfo, pelo meu sentir, tem a grande maioria dos votos, então se ele quiser e for aprovado, não tem nenhum problema. [...]. Claro [sobre o apoio]. Todos os deputados estão apoiando ele. Eu sou presidente do partido, mas eu não voto”.

Para Otto, o Supremo Tribunal Federal (STF) não deve ser um empecilho para a uma possível recondução de Adolfo no comando da Casa em uma mesma legislatura. “Ao meu ver, não tem como o Supremo atrapalhar se a PEC for aprovada. Não vejo substância jurídica para impedir a reeleição de Adolfo. Cada caso é um caso”,

A cadeira da Alba também entrou no rol dos desejos de outro membro do PSD, a deputada estadual Ivana Bastos. O senador, em uma das entrevistas à imprensa, chegou a reforçar o compromisso do partido com a candidatura da parlamentar.

“O PSD, se tiver que fazer uma indicação à presidência, tem o compromisso de todos os deputados e deputadas de indicar a deputada Ivana Bastos, mas ela vai ter que se projetar ao ponto de ter o apoio das outras lideranças, da oposição e do governo”, disse, durante a abertura do 4º Encontro do PSD Salvador 2023, em novembro.

Presidência da Câmara dos Deputados



Em Brasília, a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados vem sendo cortejada pelo deputado federal Antonio Brito (PSD). Sobre o assunto, Alencar elogiou as qualidades do correligionário para a disputa e pontuou que o nome do baiano vem sendo bastante falado na Casa.

“Ele tem muitos votos de vários deputados de diversos partidos, mas a eleição é em 2025", disse, de modo cauteloso. "Ele tem todas as condições, capacidade, líder por unanimidade pelo PSD duas vezes já, é um parlamentar que tem uma conduta consolidada, tem todos os pré-requisitos para ser presidente. O nome dele está sendo muito falado lá na Câmara”, disse.