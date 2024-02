Com mensagem de Jerônimo, Alba reabre os trabalhos para 2024 | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) retomou os trabalhos na tarde desta quinta-feira, 1º, em solenidade que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Com mais um ano eleitoral à espreita, o clima entre oposição e situação já começou quente com a decisão da bancada de oposição de não comparecer para a leitura da mensagem do governador, como forma de protesto contra, segundo alegado pelo líder oposicionista, o deputado Alan Sanches (União Brasil), o não pagamento de emendas impositivas em 2023.

Em conversa com a imprensa na prévia do seu discurso, Jerônimo afirmou que a situação é um "desrespeito" sobretudo por não ser uma agenda sua e sim do Legislativo e que preza pela relação institucional entre os poderes políticos.

"Hoje é uma agenda institucional que preza pela relação entre Legislativo e Executivo. Então, não temos motivo nenhum para não aparecer. Continuarei respeitando e o dinheiro que eu tinha, fiz o que eu pude fazer. Distribui tratores, entregas, muitas vezes a oposição recebeu mais, então eu vim hoje com o espiríto aberto para receber minha mensagem, dialogar com vocês e com a Assembleia sobre o que fizemos em 2023 e o que queremos para 2024", afirmou.

O presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes (PSD), minimizou a polêmica, afirmou que se trata de uma decisão "democrática" e que confia na boa relação entre os pares em busca da melhoria da vida da população baiana.

"O que importa, e eu tenho a certeza absoluta como foi nos últimos anos, é a busca por projetos que contemplem e melhorem a vida dos 15 milhões de baianos que vivem no estado da Bahia. Não tenho dúvida nenhuma de que mesmo com os discursos fortes e as obstruções, oposição e situação estarão juntos para aprovar esses projetos.

Governador esteve presente na ALBA para leitura de sua mensagem | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Em seu discurso, Jerônimo ressaltou o "reestabelecimento do diálogo" entre o Governo Federal, agora sob o comando de Lula (PT), e a Bahia. De acordo com ele, a "forte parceria" movimentou, no primeiro ano, investimentos de R$67,1 bilhões, dos quais R$65,9 bilhões já foram injetados na economia baiana.

"É um ato de democracia o Executivo vir à Assembleia para dialogar com outro poder, apresentar um balanço do ano anterior, falar sobre os planos para o ano que começou. Além disso, é um rito desta Casa ouvir a mensagem do Executivo ao iniciar os trabalhos”, afirmou. Ele também reforçou o trabalho conjunto com os parlamentares, independente da corrente política, para o desenvolvimento do estado nas mais diversas áreas", pontuou.

Jerônimo voltou a posicionar o "combate contra a fome" como a tarefa mais importante da sua gestão e agradeceu à Assembleia pela implantação do programa Bahia Sem Fome.

"Instituído por lei estadual como estratégia para assegurar o Direito Humano à alimentação adequada, através de uma rede de equipamentos integrados para o Combate à Fome. essa é a tradução mais concreta da palavra democracia, de modo que não podemos descansar enquanto uma única baiana ou baiano estiver sem acesso à alimentação adequada para si e sua família".

O governador fez ainda menção à importantes projetos como a vinda da BYD para a Bahia e as obras estaduais inseridas no PAC (Projeto de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal. O discurso na íntegra pode ser lido abaixo.