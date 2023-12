"Ouvir população antes", diz Caetano sobre candidatura em Camaçari | A TARDE

Cotado para ser candidato a prefeito de Camaçari em 2024, o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Luiz Caetano (PT), afirmou que seu grupo político está em processo de escuta e que decisões não serão tomadas até que a população seja mais ouvida.



"Estamos montando um método de conversar com o povo, deixando que o povo fale mais do que a gente. Porque geralmente os políticos estão acostumados a chegar em uma reunião e falar para convencer o povo do que a gente pensa, ao invés de a gente ouvir o povo, para saber o que o povo está pensando e a gente se adaptar a ele", disse Caetano, em entrevista ao Isso É Bahia, programa da Rádio A TARDE FM (103.9), nesta terça-feira, 5.

Em conversa com o Portal A TARDE após a entrevista no estúdio da rádio, Caetano reafirmou o método e disse preferir não falar qual será o nome do grupo para a disputa.



"Como está em um momento tão bom de debate, não é hora de escolher o candidato ou chapa majoritária para prefeito ou prefeita e vice-prefeito. Vamos dar um tempo maior para que as pessoas possam se expressar mais e focar mais nessa questão de absorver a inteligência da cidade", justificou Caetano. "Para montar um programa do governo, é preciso ouvir a sociedade", concluiu o ex-prefeito de Camaçari, em dois mandatos consecutivos entre 2005 e 2012.