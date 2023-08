Para justificar candidatura do PT, vereador compara política com Ba-Vi

A quase um ano das eleições municipais, ainda não foi decidido qual aliado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) disputará a Prefeitura de Salvador.

Em dia de sessão na Câmara da capital baiana, o vereador Tiago Ferreira (PT) usou uma metáfora futebolística para defender o nome do deputado estadual Robinson Almeida (PT) como cabeça de chapa do grupo no pleito.

"Acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma condição melhor de polarizar com a candidatura do prefeito Bruno Reis [União Brasil]. Porque a disputa é como um Ba-Vi, ou é PT ou é DEM, que agora se chama União Brasil. Então, acho que essa polarização permanece e ela se dá muito mais com o PT encabeçando [a chapa] do que com qualquer outro partido", disse Tiago Ferreira em entrevista ao Portal A TARDE.

O vereador disse ainda que a escolha de Major Denice (PT) para disputar a prefeitura em 2020 foi um acerto, já que ela ficou na segunda colocação. "Ela não era conhecida. Mesmo com todas as dificuldades da pandemia e pelo fato de não termos apresentado candidatura em 2016 [Alice Portugal (PCdoB) foi a candidata do grupo], tivemos quase 20% dos votos, enquanto o PSB teve 11%, o PCdoB teve 6% e o PV teve 3%", alegou Tiago, sobre o pleito em que Bruno Reis venceu no primeiro turno, com mais de 64% dos votos. "Perdemos para um cara que era muito conhecido aqui. Mas fazia sentido, porque a nossa candidata nunca tinha sido candidata a nada", completou.

As informações de Tiago, porém, trazem alguns equívocos: O PSB e o PV não tiveram cabeças de chapa. Hoje no PV, João Carlos Bacelar disputou o pleito municipal de 2020 pelo Podemos e obteve 0,92% dos votos, terminando na sétima colocação. Olívia Santana, pelo PCdoB, teve 4,49% dos votos, sendo a quinta mais votada.