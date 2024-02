Paripe terá nova escola com piscina e 22 salas de aulas climatizadas | A TARDE

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta quarta-feira, 7, no bairro de Paripe a reconstrução da Escola Municipal Ernesto Mourão de Sá, para ampliação da oferta de vagas e qualificação do aprendizado na região.

A obra contará com investimento de R$ 20 milhões e teve ordem de serviço assinada pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas. A nova unidade terá capacidade para atender 770 alunos por turno.

“Vamos construir uma escola com 22 salas climatizadas e que vai ter piscina para as crianças fazerem natação. As imagens do antigo edifício ficarão no passado e darão lugar a uma estrutura que será uma das maiores e mais bonitas de Salvador. Uma obra como essa não poderia ter sido em outro lugar do que no Subúrbio da cidade”, destacou Bruno.

A Ernesto Mourão de Sá terá 4,6 mil metros quadrados de área construída e também vai contar com ambientes decorados, salas para curso técnico, sistema de reutilização de água pluvial e captação de energia solar, auditório, quadra de esporte, parque infantil, sala de AEE e elevador.

Além disso, haverá recreio coberto e descoberto, depósito de merenda, sala de leitura, depósito de material didático, sanitários PCD, dentre outros equipamentos para garantir o aprendizado dos estudantes, conforto e segurança de toda a comunidade escolar.

Bruno Reis lembrou que 86% dos recursos da Prefeitura são investidos nas áreas mais carentes da cidade. “Só em Paripe, inauguramos uma grande escola no final do ano passado (Visconde de Cairu). Outras duas unidades de ensino estão sendo construídas no bairro”, salientou.

O secretário Thiago Dantas reforçou o compromisso da rede para qualificação estrutural das escolas da cidade, afirmando que a reconstrução da Ernesto Mourão de Sá estava prevista desde o último ano letivo: “Existia uma demanda por parte de toda a comunidade de que a gente pudesse fazer uma intervenção grande aqui. O novo espaço poderá atender até 770 por turno, o que vai agregar bastante para melhoria do aprendizado, engajamento e fortalecimento do vínculo dos cidadãos com a escola”.

Após a obra, a unidade, que atualmente oferta apenas o Fundamental II, poderá atender outros segmentos. “Vamos avaliar melhor estratégia e fazer formação de turmas que mais atendam a necessidade da comunidade do entorno”, frisou Dantas.