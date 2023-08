Paulo Cezar e Luma Menezes conversam por composição em Alagoinhas

O ex-prefeito Paulo Cezar Simões (Solidariedade), de 66 anos de idade, e a vereadora Luma Menezes (PDT), de 27, já iniciaram conversas para uma composição das forças de oposição em Alagoinhas para uma candidatura única nas eleições de 2024. A intenção é formar uma chapa forte o suficiente para derrotar a candidatura a ser apoiada pelo atual prefeito do município, Joaquim Neto (PSD).

Paulo Cezar, que já governou Alagoinhas entre 2009 e 2016, já tem sua pré-candidatura confirmada ao menos desde julho. Já Luma Menezes foi convidada apenas nesta segunda-feira, 28, pelo deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA), presidente estadual do partido, para liderar uma chapa majoritária nas próximas eleições municipais.

Procurada pelo portal A TARDE, Luma confirmou a possibilidade, mas ponderou que ainda não decidiu se vai se colocar como pré-candidata à prefeitura.

“Eu recebi o convite ontem do presidente do partido, Félix Mendonça, para poder postular a candidatura à prefeitura de Alagoinhas. Ainda estamos analisando, para saber se faz sentido. Porque temos um mandato na Câmara e precisamos avaliar se vale a pena deixar o legislativo”, disse Luma Menezes.

Como oposicionistas, a vereadora tem mantido contato com Paulo Cezar e ambos vislumbram o lançamento de uma candidatura única à prefeitura de Alagoinhas. A intenção é não dividir forças para enfrentar o candidato a ser escolhido para representar a atual gestão municipal.

“Estamos conversando com a vereadora Luma e com o diretório do PDT, tentando arrumar isso aí. Mas também estamos conversando com outros partidos”, contou Paulo Cezar ao portal A TARDE, sem revelar quais seriam as outras legendas.

“Há conversas, sim. Estamos estudando a possibilidade de construir uma unidade dos partidos de oposição, para enfrentarmos o candidato do atual prefeito. Paulo Cezar é, hoje, de fato, o candidato de oposição que mais pontua na cidade. Mas ainda não decidimos se haverá uma composição”, confirmou Luma Menezes.

Caso decidam se juntar, Paulo Cézar e Luma devem enfrentar uma outra aliança, formada por PSD e PT, que possuem o secretário municipal da Educação, Gustavo Carmo (PSD), e o sindicalista Radiovaldo Costa (PT) como pré-candidatos.

Em um acordo formalizado no último dia 20 de agosto, Joaquim Neto e o deputado federal Joseildo Ramos (PT-BA), ex-prefeito de Alagoinhas entre 2001 e 2008, definiram que o representante do grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na cidade será o pré-candidato melhor pontuado em pesquisas internas.

Neste momento, com base no critério escolhido, conforme apuração do portal A TARDE, apesar da preferência de Joaquim Neto por seu pupilo Gustavo Carmo, o petista Radiovaldo saiu na frente, com pontuação acima do secretário municipal em levantamentos partidários.

“Apesar de estar fazendo campanha desde o final de 2022, o secretário Gustavo Carmo não consegue despontar em popularidade, justamente pela ligação que tem com o atual prefeito, que é mal avaliado”, sinalizou Luma Menezes.

“O segundo mandato dele [Joaquim Neto] está sendo ainda pior do que o primeiro. A gente tem uma cidade que está bem abandonada. Temos uma cidade que não tem zeladoria urbana. As vias da cidade estão bem prejudicadas. Alagoinhas está sendo conhecida como a cidade dos buracos”, criticou a vereadora.

MUDANÇA ENCAMINHADA

Nesta segunda, 28, Paulo Cezar Simões se encontrou com o deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA) e com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). A conversa teve a disputa de 2024 em Alagoinhas como principal pauta.

A tendência é que, até o início do próximo ano, Paulo Cezar se desfilie do Solidariedade e se junte ao União Brasil, visando disputar as eleições municipais em uma sigla mais poderosa do ponto de vista estrutural e financeiro.

“Há uma grande possibilidade de filiação ao União Brasil. Ainda não está certo, mas eu diria que a possibilidade é boa”, confirmou Paulo Cezar ao portal A TARDE.