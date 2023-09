Pauta de privatização da Bahiagás não chegou à SDE, diz Angelo

Durante sessão na Câmara Municipal de Salvador nesta quarta-feira, 6, que homenageou a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) pela sua gestão no Executivo da capital baiana nos anos 1990, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida (PSB), disse ao Portal A TARDE que a pauta de privatização da Bahiagás não chegou ao seu gabinete.

"Nada que eu vá falar aqui pode ser pego como referência. Não fui chamado pelo governador, não conversei com a Sefaz [Secretaria da Fazenda], não conversei sobre isso com o nosso amigo presidente [da Bahia Gás] Luiz Gavazza", afirmou Angelo, que confirmou que há um estudo solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o tema.

"O que importa para nós é que a Bahiagás é uma empresa sólida e muito estruturada, um exemplo de empresa. Mais adiante, quando eu for tratar deste tema com o governador, eu vou poder me manifestar", concluiu.