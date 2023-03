Pavilhão 2 de Julho deveria estar cravejado a ouro, diz Joaci Góes

Presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Joaci Góes esteve presente no evento em que marcou a assinatura da ordem de serviço para a requalificação do Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha.

Na ocasião, Góes falou sobre a situação e a importância do casarão, além de explicar sobre as obras que serão feitas pela gestão municipal na localidade.

"Isso aqui deveria estar cravejado a ouro e a diamante. No entanto, o que há é a praça que foi o local onde ocorreu (a independência da Bahia) e aquele pequeno prédio que ali se encontra. Pela primeira vez em 200 anos, em convênio com a prefeitura, vamos fazer um museu que vai permitir que os turistas da Bahia e do Brasil possam visitar aquele espaço todos os dias e compreender melhor o que foi o 2 de julho de 2023. Cerca de 80 a 90% dos baianos não compreenderam ainda", disse o presidente do Instituto.

Por fim, Joaci Góes complementou falando sobre o que representa o 2 de julho para a história do país. Segundo ele, o Brasil não teria as dimensões geográficas que possui se não fosse pela respectiva data.

"Pensam que o 2 de julho é apenas aquela festa linda, mas não sabem que se trata da consolidação da independência do Brasil. Sem esse dia, teria havido um fracionamento do Brasil, assim como colônias espanholas na América do Sul. Por isso que o país hoje possui metade do território da América do Sul. Foi a Bahia que permitiu que o Brasil tivesse as dimensões que ele possui e esse é o verdadeiro significado da importância deste momento", concluiu.

Requalificação

Com prazo de quatro meses e investimento de R$1,8 milhão, as intervenções no local englobam construção de três pavimentos com elevador, sanitários e área de exposição, além de restauro da fachada, dentre outros itens.

O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e as obras serão realizadas sob a supervisão da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).