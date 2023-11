PDT deseja atrair novos quadros e deve ser repaginado para 2024 | A TARDE

Com a perspectiva de fisgar novos quadros, o PDT vem se movimentando para diversificar e inovar os membros da sigla para concorrer as eleições da capital baiana em 2024 e, consequentemente, ampliar a bancada na Câmara Municipal de Salvador (CMS).



Apesar das conversas sobre o tema estarem em fase inicial dentro do partido, os presidentes estadual e municipal da legenda, deputados federais Félix Mendonça Jr. e Leo Prates, respectivamente, atestam que todos os correligionários “devem estar alinhados com o posicionamento do PDT” para o fortalecimento da sigla no ano que vem.



“Quem não estiver alinhado com o partido não tem como ficar. [...] A gente está iniciando as conversas, ouvindo os que querem continuar e os que querem sair”, contou Félix ao Portal A TARDE, na noite desta quarta-feira, 25.



Já Prates ressaltou que as decisões envolvendo a sigla devem ser resolvidas em conjunto. “É uma decisão que será debatida no partido. Quem não estiver alinhado terá que sair. Não abriremos mão”, corroborou o parlamentar com Félix.

As declarações vão de encontro às opiniões de Randerson Leal, que herdou a cadeira do vereador licenciado Henrique Carballal, atual presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). Na CMS, o parlamentar faz parte do bloco de oposição a gestão de Bruno Reis (UB), e já declarou publicamente que fará campanha ao lado do candidato do governador Jerônimo Rodrigues (PT).



Ao Portal A TARDE, o pedetista defendeu duramente a sua permanência na sigla, a qual faz parte “desde a juventude”, e nutre a expectativa de que o partido possa caminhar com o chefe do Executivo estadual.

“Eu estou no PDT há mais de 15 anos, estou no PDT desde a minha juventude. Sou amigo dos presidentes [nacional, estadual e municipal]. Nós vamos ter uma conversa lá na frente para ver com quem o partido vai caminhar. O meu sonho é que volte para a base de Jerônimo. [...]. E a minha missão é fazer isso”, contou.

O vereador corre risco de deixar a sigla em 2024, caso o grupo siga os passos do prefeito Bruno Reis, natural candidato à reeleição, bem como defende Prates. As conversas sobre o assunto, contudo, ainda não foram iniciadas, segundo informaram os presidentes e o próprio edil.

"O PDT consolidando apoio a Bruno Reis, como é o meu sonho, os membros terão que seguir a orientação da maioria, assim que funciona a democracia", enfatizou Leo.

Novos membros

Com vistas para 2024, o PDT planeja eleger três ou quatro vereadores na Câmara Municipal. Atualmente, a Casa conta apenas com dois vereadores: Randerson Leal e Anderson Ninho, ambos concordam com o projeto do Governo da Bahia.

Entre as apostas da legenda para abocanhar a vaga estão os presidentes da Limpurb, Omar Gordilho, e da Codecon, Zilton Kruger. Os nomes são vistos com bons olhos pelo líder municipal, Leo Prates, assim como para o estadual, Félix Mendonça Jr., o qual os citados possuem boa relação.



“São quadros que têm o direito legítimo de disputar no ano que vem. [Eles] contam com o meu apoio, do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, do presidente Félix”, disse Prates.



Para concorrer a cadeira na CMS, Godilho e Kruger devem deixar os cargos que ocupam até o mês de abril.