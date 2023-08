Pedido de empréstimo de R$ 300 mi pode ser deliberado na segunda-feira

As comissões conjuntas de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ) e de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) da Câmara Municipal de Salvador (CMS) vão se reunir na próxima segunda-feira,14, para deliberar o pedido de empréstimo de R$ 300 mi do Executivo municipal.

O encontro foi convocado pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB) e acontece na Sala das Comissões Antônio Lima, no Paço Municipal, às 13h30. A convocação extraordinária foi publicada na edição desta quinta-feira, 10, do Diário Oficial do Legislativo.

Na reunião extraordinária ocorrida no último dia 7, os vereadores Luiz Carlos Suíca e Marta Rodrigues, ambos do PT, pediram vista do projeto de operação de crédito encaminhado pelo Executivo.



Além do empréstimo, também deverão ser emitidos pareceres e devem ser votados projetos de lei elaborados por seus pares.

Também está em discussão o Veto nº 22/2023, total ao Projeto de Lei nº 130/2020, de autoria da vereadora Marta Rodrigues, que “dispõe sobre a extensão do prazo de validade dos créditos adquiridos antecipadamente para o Sistema de Transporte Coletivo de Salvador – STCO”.

A CCJ é presidida pelo vereador Paulo Magalhães Júnior (União), que também é relator da operação de crédito, e a CFOF pelo vereador Daniel Alves (PSDB).