'Peguei um país devastado por uma praga de gafanhoto', diz Lula | A TARDE

O presidente Lula (PT) declarou nesta quinta-feira, 18, em evento de ato de implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, no Cimatec, que o ano de 2024 será o "ano da colheita" em seu governo e relembrou que o primeiro ano de gestão serviu como forma de "plantio".

Em referência ao seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente disse em discurso que pegou um país "devastado por uma praga de gafanhoto".

"Peguei um país devastado por uma praga de gafanhoto, que destruiu quase tudo que a gente tinha feito em 13 anos de governo. A gente não tinha mais ministérios como o da Cultura, da Pesca, nunca tivemos dos Povos Indígenas...eles foram acabando não apenas com os ministérios, mas acabando com as políticas públicas também", disse o presidente.