Pela segunda vez, sessão na Alba dura apenas seis minutos | A TARDE

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) durou pouco mais de seis minutos nesta segunda-feira, 2. Com o plenário esvaziado, apenas dois parlamentares estiveram no local: o presidente da Casa Legislativa, Adolfo Menezes (PSD) e o deputado estadual Robinson Almeida (PT).

Usando o seu tempo de fala no pequeno expediente, o petista parabenizou o Governo da Bahia pela inauguração do Museu de Arte Contemporânea Bahia (MAC_Bahia) e a nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros, categoria a qual também faz parte. Além de saudar o presidente Lula (PT) e desejar uma boa recuperação ao mandatário, após a realização da cirurgia no quadril.

Sem parlamentares no plenário, o chefe do Legislativo deu como encerrada a sessão sem nenhuma deliberação ou discussões aprofundadas.

“Só tendo o presidente desta Casa e o deputado Robinson, não temos condição de continuar a sessão. Declaro encerrada a mesma”, declarou Menezes.

Esta é a segunda sessão consecutiva que termina com menos de 10 de duração na Casa Legislativa. Na última quinta-feira, 27, por exemplo, os trabalhos duraram apenas oito minutos com a presença apenas do deputado estadual Tiago Correia (PSDB) e o presidente interino, Zé Raimundo (PT).