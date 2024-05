Pirajá recebe mais 101 casas reformadas pelo Morar Melhor | A TARDE

Pela quarta vez, o bairro de Pirajá é contemplado com o programa Morar Melhor, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade da região. Na manhã deste sábado, 18, foi a vez da comunidade de Nova Gersina celebrar a entrega de 101 casas reformadas, com a presença do prefeito Bruno Reis.

No total, 426 imóveis em situação precária já foram reformados pela Prefeitura de Salvador na comunidade. “Famílias que, em um dia de chuva como esse, tinham que colocar a cama para o lado, botando um balde para conter a goteira. Muitos dizem ‘chovia até mais dentro de casa do que fora", disse o prefeito Bruno Reis.

O gestor lembrou que, em todas as etapas do programa, o bairro de Pirajá foi contemplado. “Talvez seja um dos poucos bairros que, nas quatro etapas do Morar Melhor, se fez presente. Porque as famílias precisam, o bairro e as casas atendem os critérios técnicos do programa. Casas que sofrem com infiltração e fata de infraestrutura, e mudamos essa realidade”.

Demais intervenções

O prefeito também autorizou intervenções da Prefeitura no bairro. “Pretendemos instalar aqui um Multicentro de Saúde, com consultas especializadas e exames das mais diversas áreas. Também vamos reformar e colocar grama sintética no Campo do Irecê, e a praça General Labatut, já visando os festejos do 2 de Julho”, declarou Bruno Reis.

Balanço e critérios

Recentemente, a gestão municipal entregou 150 casas em Mirantes de Periperi e outras 100 no Calafate, beneficiando 250 famílias somente nestes dois locais. Desde que iniciou as atividades, em 2015, o Morar Melhor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), já ultrapassou a marca de 50 mil unidades habitacionais reformadas em cerca de 300 localidades da capital baiana. Por meio do programa, são executados serviços como pintura e reboco, colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário, dentre outros itens.

Os critérios adotados para contemplar programa são a precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE 2010; maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; maior predominância de pessoas abaixo da linha da pobreza; maior predominância de mulheres chefe de família; maior densidade habitacional e precariedade habitacional obtida pela observação de campo. Não são contemplados imóveis em situação de risco, de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.



