PL anuncia Capitão Alden como pré-candidato em Feira de Santana | A TARDE

Está definido. O PL terá candidato próprio à prefeitura de Feira de Santana em 2024. Trata-se do deputado federal Capitão Alden (PL-BA), que foi anunciado como o pré-candidato do partido nesta sexta-feira, 1º, durante o evento de inauguração da sede do diretório municipal da sigla no município.

Foi o presidente estadual do PL, João Roma, quem anunciou que o parlamentar será o representante da legenda nas eleições de 2024 em Feira de Santana. De acordo com a liderança liberal na Bahia, o destaque da campanha deve ser o enfrentamento da violência e da criminalidade na cidade.

“O nosso amigo Capitão Alden, que é um homem que entende da segurança pública, foi muito bem votado aqui, e ele está disposto a travar este debate e discutir o futuro de Feira de Santana. Eu tenho certeza de que vocês vão apoiar o nome dele nesta caminhada com destino a um novo tempo para Feira”, afirmou Roma.

Segundo Capitão Alden, lançar candidaturas fortes nas próximas eleições municipais é um passo fundamental para que o PL pavimente seu caminho visando o pleito de 2026, quando o partido deverá disputar novamente o governo da Bahia e a presidência da República.

“Onde for possível, pessoal, precisamos ter prefeitos e vereadores do PL por todo o Brasil. Esse é o principal passo preparatório para que a gente consiga, em 2026, participar de uma eleição em que a possamos ter orgulho da Bahia e do Brasil. Para tanto, a gente precisa fazer o dever de casa”, disse Alden.

O PL também está se organizando para lançar uma chapa forte na disputa pela Câmara Municipal de Feira de Santana. O principal nome trabalhado pelo partido é o da médica Leonídia Umbelina, que foi vice de João Roma na disputa para governador da Bahia em 2022.

Além de Alden, Roma e Leonídia, o evento em Feira de Santana teve as participações de outras lideranças do PL, como a deputada federal Roberta Roma (PL-BA) os deputados estaduais Diego Castro (PL) e Leandro de Jesus (PL); e o presidente municipal da legenda, o empresário Raimundo Júnior.