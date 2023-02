PL já pensa nas eleições municipais de 2024

Com foco nas eleições municipais de 2024, a cúpula do Partido Liberal baiano, vai iniciar um processo de reestruturação dos diretórios municipais, em decisão tomada na primeira reunião da Executiva Estadual, realizada nesta segunda-feira, 27, na sede do partido, em Salvador.

Para o presidente estadual da sigla, João Roma, o encontro foi o pontapé inicial para colocar o PL-BA, segundo ele, do tamanho que tem [o partido] no Brasil. “O maior partido nacional vai se organizar para fazer bonito nas eleições municipais do ano que vem, com candidaturas competitivas na maioria das cidades baianas”.

Na reunião que contou com a participação dos deputados federais Roberta Roma, Capitão Alden e Jonga Bacelar, e os estaduais Diego Castro, Raimundinho da JR e Leandro de Jesus, Roma solicitou o início de reuniões regionais para a organização dos diretórios de cada cidade. “Os deputados serão ouvidos na organização dos diretórios”, disse o presidente.

A executiva baiana entrou em consenso de que o partido na Bahia seguirá a diretriz nacional de oposição ao PT. Isso, no entanto, não impõe que os deputados eleitos conduzam seus mandatos seguindo essa posição. “Os parlamentares falam por seus mandatos”, afirmou Roma.



Estiveram também presentes ao encontro a candidata a senadora pelo PL nas eleições de 2022 e vice-presidente estadual do partido, Dra. Raissa Soares, e demais membros da Executiva, a exemplo, do suplente a deputado federal Capitão Porciúncula, o ex-prefeito de Ourolândia, Antonio Araújo, o Comandante Rangel, o ex-prefeito de Amargosa, Rosalvinho, e Eduardo Umbelino, de Pojuca.