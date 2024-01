PMS não vão usar câmeras corporais no Carnaval | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou, na noite de sábado, 13, que os policiais militares não vão mais usar câmeras no fardamento durante o Carnaval deste ano.

“A gente tinha expectativa, mas o Ministério [da Justiça e Segurança Pública] pediu a Secretaria de Segurança Pública [mais tempo]… Nós mesmo, pedimos tranquilidade para não fazermos nada fora da linha. Então, eu já retirei da minha pauta a possibilidade de usarmos durante o carnaval. O prazo naturalmente combinado com ministério, porque essas câmeras são do ministério, é de cerca de 60 a 90 dias (para disponibilizar os equipamentos). Já vimos que não temos condições (de ter essas câmeras na folia)”, disse Jerônimo, durante a 43ª edição para eleger a Deusa do Ébano de 2024

No final de 2023, durante um café da manhã com a imprensa, o governador contou que a gestão estadual ganhou 200 câmeras do governo federal. O petista afirmou ainda que a sua administração licitou 1,1 mil câmeras e a expectativa era que chegassem no início deste ano.

"A intenção é que a gente possa, quem sabe, já no carnaval ver algumas câmeras em alguns batalhões. Vamos ver se dá certo", declarou na ocasião.