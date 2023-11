Podemos anuncia novo presidente em Salvador e na Bahia | A TARDE

Sob influência do deputado federal Bacelar (PV), o Podemos de Salvador confirmou nesta segunda-feira, 27, que a legenda será capitaneada por João Cláudio Bacelar, filho do parlamentar. O posto era ocupado por George da Hora.

A chegada do novo comando revela uma mudança de direcionamento partidário na capital baiana, que deixa de apoiar o atual prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), natural candidato à reeleição, para caminhar junto com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o candidato indicado pelo petista para ocupar a Prefeitura nas corridas eleitorais de 2024.

Atualmente, a sigla conta com três vereadores na Câmara Municipal de Salvador (CMS), Sidninho, Toinho Carolino e Ricardo Almeida, devido à fusão com o PSC. Sidninho, que sinalizou a vontade de seguir os passos do aliado político, Carlos Muniz (PSDB), e migrar para os tucanos ou Cidadania. Já Toinho Carolino, ainda estuda os partidos que deve se relocar e Ricardo Almeida analisa os cenários e deve conversar com o prefeito Bruno, antes de tomar a decisão.

O Podemos da Bahia também terá um novo presidente, o deputado Raimundo Costa, conhecido como Raimundinho da Pesca, que substituirá o diretor estadual de Proteção e Defesa Civil, Heber Santana.