'Política é soma', diz Fiscina sobre filiação de Gustavo Carmo

O xadrez político em torno da sucessão do prefeito de Alagoinhas Joaquim Neto (PSD) avançou, no último domingo, 20, com a filiação do secretário municipal de Educação, Gustavo Carmo, ao PSD, presidido pelo senador Otto Alencar.

Para a deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV), primeira-dama da cidade, o nome de Carmo é uma "soma" ao município. Ela também defende a união da base governista municipal em torno da possível pré-candidatura do titular da Educação.

"Agora chega o momento da gente conversar. Eu digo que política é soma. Política a gente tem que somar, tem que articular, vamos estar conversando, todos são da base do governo e a gente precisa estar todos unidos de mãos dadas para que possamos ganhar as eleições", frisou a parlamentar, em conversa com o Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 21.

Além de Carmo, o sindicalista Radiosvaldo Costa (PT) também apresenta candidatura no município. Em Alagoinhas, o PT compõe a base do prefeito. Deste modo, as articulações giram em torno de quem encabeçará a chapa majoritária para corrida eleitoral do ano que vem, sendo Carmo, o pretenso nome para concorrer a cadeira da Prefeitura.

Em conversa com o Portal A TARDE, Fiscina celebrou a adesão da população ao nome apresentado pela gestão.

"Nós mostramos a força de todos que são da base do nosso governador para que a gente possa avançar. O que eu fiquei mais feliz foi, na verdade, o acolhimento da população, que estava super lotado em um dia de domingo". O evento de filiação de Gustavo Carmo aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença do presidente estadual do partido.

Um dos nomes cotados para enfrentar o candidato do chefe do Executivo municipal, no 11º maior colégio eleitoral baiano, é o ex-prefeito Paulo Cezar Simões (Solidariedade), que já assume a sua pré-candidatura na cidade. Paulo Cezar comandou o município nos anos de 2009 a 2012.