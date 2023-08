PSD filia Gustavo Carmo e ganha apoio do PT no pleito de Alagoinhas

Quadro cotado para disputa pela Prefeitura de Alagoinhas, o secretário de Educação do município do Nordeste baiano, Gustavo Carmo, foi oficialmente filiado ao PSD neste domingo, 20.

Durante a cerimônia de filiação, que contou com a presença de importantes quadros políticos do estado, PSD e PT selaram aliança para as eleições do ano que vem em Alagoinhas.



Pré-candidato a prefeito, Gustavo Carmo tem o apoio do atual prefeito da cidade, Joaquim Neto (PSD). No entanto, o PT tem Radiovaldo Costa como seu pré-candidato até o momento. O acordo firmado é que quem estiver melhor nas pesquisas, que serão encomendadas pelas duas legendas, será o nome da aliança PSD e PT na cabeça de chapa.

O evento de filiação de Gustavo Carmo contou com as presenças do senador Otto Alencar (PSD-BA), dos deputados federais Otto Alencar Filho (PSD-BA), Ivoneide Caetano (PT-BA) e Cláudio Cajado (PP-BA), além dos deputados estaduais Ludmila Fiscina (PV), que é a primeira-dama de Alagoinhas, e Niltinho (PP).