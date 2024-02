Política Municipal de Segurança da Informação é instalada em Salvador | A TARDE

A Prefeitura de Salvador passou a contar com a Política Municipal de Segurança da Informação, instituída no município por meio de publicação no Diário Oficial no último dia 17, com o objetivo de estabelecer diretrizes claras para proteção das informações, definir a estrutura de governança de segurança da informação e fortalecer a infraestrutura contra ameaças cibernéticas.

Com o decreto, a Prefeitura tem o objetivo de garantir segurança cibernética, proteção e integridade dos dados dos cidadãos sob responsabilidade do município, além de exigir o cumprimento de todas as leis e regulamentações em vigor no Brasil, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT) e a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (COGEL), em conjunto com o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) trabalharam continuamente para a aprovação da política, com base nos princípios fundamentais da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.



Dentre os parâmetros contemplados no documento estão: Normas de Segurança da Informação, Plano Tático de Segurança da Informação, Política de Backup e de Restauração de Arquivos Digitais, Gerenciamento de Vulnerabilidades, Plano de Recuperação de Desastres.



Salvador Smart City

Recentemente, Salvador foi reconhecida como a cidade mais inteligente do Nordeste. O reconhecimento veio acompanhado da publicação do “Case de Sucesso – Smart City Salvador” na página da Fortinet, líder global em cibersegurança, destacando o projeto de fortalecimento da conectividade na cidade.



Liderado pela TLD TeleData, o Consórcio Infovia Salvador, em parceria com a Fortinet implementou uma infraestrutura abrangente que oferece alta velocidade, controle, segurança e escalabilidade.



A infraestrutura inclui dois data centers e 800 quilômetros de fibra óptica, permitindo a disponibilização de Wi-Fi de alto desempenho em 2 mil espaços públicos, cobrindo toda a área da cidade. Com o projeto, Salvador está se tornando um exemplo a ser seguido em relação à implementação de soluções tecnológicas inovadoras para aprimorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Essa conquista é um marco para o município e para a parceria entre TLD TeleData e Fortinet no campo da cibersegurança.



Em 2023, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou do Fortinet Cybersecurity Summit, em São Paulo, um dos maiores encontros sobre cibersegurança do Brasil. O gestor apresentou cases de sucesso mostrando o avanço tecnológico da capital baiana nos serviços públicos, com investimentos em inovação da ordem de R$ 5 bilhões.