Políticos exaltam e destacam tradição de A TARDE em seus 111 anos | A TARDE

Centenário da Bahia, o Grupo A TARDE completa mais uma primavera neste domingo, 15, com a tradição de ser o maior e mais longevo veículo de comunicação do estado em atividade. Do alto de seus 111 anos, e com um leque de diversos veículos de mídia (Jornal A TARDE, Portal A TARDE, Rádio A TARDE FM, Jornal Massa! e o mais recente A TARDE Play), A TARDE segue inovando na sua missão de informar e documentar a história do povo baiano e brasileiro.

Políticos de toda a Bahia parabenizaram o centenário pelo seu aniversário, ressaltando a tradição do veículo e destacando e reconhecendo a força e importância histórica de A TARDE para a Bahia.



O governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), relembrou um momento histórico que teve com A TARDE, que foi quando viu o seu nome publicado em um edital de convocação de vestibular numa edição do centenário, fato que marcou a vida do agora governador para sempre.



"O Jornal A TARDE participou de cobertura de fatos históricos para o desenvolvimento do Brasil, da Bahia e de muitos municípios do nosso estado. O Jornal A TARDE e o Grupo A TARDE carregam uma tradição e uma credibilidade que é uma marca do bom jornalismo brasileiro e baiano. Por isso estou aqui hoje para desejar felicidades, parabéns, muitos anos de vida. São 111 anos carregando informações, boas notícias e concepção de uma sociedade democrática e aberta”, disse.

Me lembro muito bem de um dos fatos que eu li no Jornal A TARDE que foi quando meu nome foi publicado na lista dos que passaram no vestibular. Aquilo eu guardo com muito carinho até hoje. Quero parabenizar toda a direção do Grupo, toda direção histórica, quem escreve, quem trabalha no dia a dia. A cada um e a cada uma dos servidores, os que passaram e os que hoje dirigem esse conceituado jornal. Parabéns, forte abraço e nos ajude a continuar construindo e levando esta nova Bahia Jerônimo Rodrigues, Governador da Bahia

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), destacou os relevantes serviços prestados por A TARDE para a capital baiana, sendo o veículo de mídia mais antigo da cidade e parabenizou o grupo por sua constante renovação.



"111 anos é uma longa história, de relevantes serviços prestados à cidade de Salvador e à Bahia. O A TARDE é o veículo de comunicação, o jornal mais antigo da nossa cidade, do nosso estado. Ao longo desses 111 anos cobriu fatos, fatos e momentos históricos para todos os baianos, como também fez um jornalismo de muita seriedade e credibilidade. E mesmo em tempos atuais, de mudanças, com a chegada da tecnologia, principalmente com o digital, o A TARDE vem mantendo a sua pujança porque teve a capacidade de se renovar, de se atualizar e fazer um jornalismo moderno”, afirmou o gestor.

A gente parabeniza o A TARDE por toda a sua história. É óbvio que a gente torce que esse veículo continue de forma vibrante para estar informando o leitor e o cidadão soteropolitano e baiano. O A TARDE, ao longo desses 111 anos, foi o principal porta-voz da população. Quando você tem um veículo de comunicação que faz um jornalismo sério, que acaba também, de certa forma, cobrando às autoridades, pautando, chamando a atenção para problemas, que são problemas das pessoas e quando vem de uma fonte séria, que combate as fake news, que não faz um jornalismo sem ter compromisso, isso sempre leva em consideração as autoridades para tomar suas decisões, e isso acaba, de certa forma, beneficiando e muito à população Bruno Reis, Prefeito de Salvador

Outras figuras da política soteropolitana e baiana também parabenizaram o centenário da Bahia pelos seus 111 anos, a exemplo do presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Carlos Muniz (PSDB).



“Em tempos de disseminação em larga escala de fake news, o Grupo A TARDE destaca-se com a sua credibilidade. É importante para os cidadãos a busca de uma fonte de informação onde sabemos que o conteúdo é verídico. Enfim, uma publicação noJornal A TARDE é uma garantia de informação verídica. E após 111 anos de fundação do "Centenário", o Grupo A TARDE está conectado às novas mídias e também às tradicionais. Com o Jornal A TARDE, Jornal Massa, A Tarde FM e o Portal A TARDE. Que venham mais 111 anos de informação com credibilidade”, disse Muniz.

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), destacou o bom jornalismo praticado por A TARDEe desejou vida longa ao grupo.

“Quando A Tarde foi fundado pelo Jornalista Ernesto Simões Filho, em 15 de outubro de 1912, havia só decorrido alguns meses do naufrágio do transatlântico Titanic, entre Southampton e Nova Iorque. Passados 111 anos, o jornal continua firme, singrando os mares da informação, atravessando borrascas e tempestades. Vida longa ao nosso diário baiano, cada vez mais necessário como prática do bom jornalismo nestes tempos de desinformação e fakes news”, afirmou o presidente do Legislativo baiano.

Adolfo Menezes, presidente do Legislativo baiano | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

Prefeito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Elinaldo Araújo (União Brasil) disse que a existência de A TARDE é motivo de orgulho para a Bahia e que o compromisso do grupo com a informação é vital para o desenvolvimento econômico do estado.

“Ao longo desses 111 anos, muito da história da Bahia está registrado e documentado nas páginas deste centenário, que muito orgulha o nosso estado. A TARDE segue um legado de compromisso com o povo baiano. Nas suas páginas, registrou e vem registrando o desenvolvimento de Camaçari, que é o motor industrial do estado e segue crescendo com uma economia pujante. Deixo meus parabéns ao A TARDE, que é um grande patrimônio da história da Bahia e do Brasil".

Tradição

Secretário de Governo da Prefeitura e ex-deputado federal, Cacá Leão (PP) também parabenizou A TARDE. “Desejo vida longa ao Jornal A Tarde e que venham muito mais boas histórias diárias para contar. Parabenizo o secular jornal pelo marco impressionante de 111 anos de jornalismo na Bahia. A Tarde tem desempenhado um papel importante na disseminação de informações e no debate de questões políticas, cotidianas e culturais do estado. É inegável também a marca que tem na história do jornalismo”, disse.

Alegria grande em viver esse momento de celebração de 111 anos de um jornal que tem história na vida de todos nós. Parabéns, A TARDE! Alan Sanches (União Brasil), Líder da Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA)

Ex-vice-governador e agora deputado federal pelo PP, João Leão também falou sobre o aniversário do jornal, destacando edições históricas do mais tradicional do estado.

“Não é à toa que um jornal do quilate do A TARDE está completando hoje 111 anos. Parabéns a Ernesto Simões Filho e toda sua família, parabéns a todos aqueles que compuseram durante todos estes anos a equipe do jornal A TARDE. E parabéns àqueles que hoje trabalham e lutam pela preservação deste grande jornal”, disse Leão, mostrando antigas edições do jornal.

"Parabéns A TARDE por defender a Liberdade de Imprensa e a nossa Democracia por 111 anos", defendeu Mário Negromonte Júnior, deputado federal e presidente do Progressistas da Bahia.

Colega de Negromonte, o deputado estadual e líder do PP na Assembleia, Niltinho, também congratulou o veículo pela sua imensa história.

"O Jornal A Tarde se consolidou nesses 111 anos como referência no jornalismo impresso no Nordeste e no Brasil. E o Grupo A Tarde se diversificou, com as mídias digitais e a rádio. E também o Jornal Massa, com uma linguagem popular. Os baianos e baianas têm o Jornal A Tarde como grande referência de informações. Parabéns, Jornal A Tarde", disse.

Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador, também ressaltou a história e contribuição de A TARDE para a capital baiana.



“São 111 anos de história e serviços prestados ao nosso estado. Desejo sucesso e vida longa ao Jornal A Tarde que contribui cotidianamente para a democracia, o exercício da cidadania e atua como ponte entre as demandas da população e o os poderes públicos. Enquanto vice-prefeita e secretaria de Saúde de Salvador, posso dizer que é um honra poder contar com esse importante veículo que nos ajuda a ter dimensão da realidade vivida pelos baianos e propaga informações relevantes dos nossos serviços municipais. Jornalismo com propósito é aquele que tem o povo como principal fonte de informação. Por mais anos do jornalismo, parabéns Jornal A Tarde”.