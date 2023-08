Ponte Salvador-Itaparica e VLT do Subúrbio ficam de fora do Novo PAC

As construções da ponte Salvador-Itaparica e do VLT do Subúrbio não constam nas obras previstas para receber recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Apesar do interesse do governo Jerônimo Rodrigues (PT) em tocar esses velhos sonhos, ambos acabaram ficando de fora do pacote federal de investimentos.

Internamente, o governo da Bahia já esperava que tanto o VLT de Salvador quanto a ponte Salvador-Itaparica estivessem de fora. A ausência desses projetos na lista do Novo PAC já havia sido sinalizada pelo ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, responsável pela construção do programa.

Das prioridades eleitas por Jerônimo Rodrigues para receber recursos federais, a ponte Salvador-Itaparica foi a única a ficar de fora dos investimentos. O projeto de travessia rodoviária sobre a Baía de Todos-os-Santos estava em uma lista entregue pelo governador a Lula ainda em janeiro, junto à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e às duplicações da BR-101 e da BR-116, pedidos atendidos no âmbito do programa.

Por outro lado, as duplicações da BR-242 e da Estrada do Derba, além de outras intervenções em adutoras e barragens no interior do estado, não estavam incluídas na lista de prioridades entregue a Lula por Jerônimo, mas estão listadas no pacote de obras do Novo PAC.

O VLT de Salvador, que não estava na lista de prioridades, deve ter seu contrato com o consórcio Skyrail cancelado, segundo a secretária estadual Jusmari Oliveira (PSD), de Desenvolvimento Urbano. A ideia é abrir um novo processo licitatório para a construção de um modal de transporte no Subúrbio Ferroviário.

A partir do próximo mês de setembro, o governo Lula deve abrir editais, disponibilizando R$ 136 bilhões em recursos do Novo PAC para projetos prioritários de estados e municípios nas áreas de Cidade, Saúde, Educação, Cultura e Esporte.