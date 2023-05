"PP aposta na renovação com Mário Negromonte Júnior", diz Niltinho

O líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia, Niltinho afirmou que a legenda está apostando na renovação ao escolher Mário Negromonte Júnior como presidente na Bahia para os próximos três anos. A declaração aconteceu nesta sexta-feira, 26, durante Convenção Partidária.

“Gostaria de parabenizar e agradecer ao nosso amigo, deputado João Leão, por tudo que ele tem feito e fez à frente do PP e agora é renovarmos este processo político, trazendo a juventude de Mário Júnior, cada vez mais fortalecendo o partido. O nosso partido sempre teve uma representação grande nacionalmente, e aqui na Bahia não é diferente”, afirmou.

Niltinho, que assume a 1ª Secretaria do partido na nova Executiva do partido, disse ainda que a bancada do PP na Alba continua firme com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). “É claro que agora devemos voltar a discussão de abrir o diálogo com o governo. Vamos ver se conseguimos ajudar neste processo. Esse não pode ser interesse só da bancada estadual, mas do governador e do nosso presidente Mário Negromonte Júnior”, frisou.

Mario Negromonte Júnior ressaltou que o PP é um partido grande em nível nacional e na Bahia. “É uma grande missão na minha vida assumir a Presidência do PP na Bahia. Eu já estou no meu 4º mandato como deputado e sempre fui filiado ao PP. Agradeço a todos os presentes nesta Convenção, pois sei que estão trabalhando pelo PP em seus municípios. Estamos juntos no fortalecimento do nosso partido. Um partido se faz com a união de nossas histórias”, disse.