PP deve mirar na Secretaria Municipal de Saúde: “O pleito do partido" | A TARDE

O vereador de Salvador Maurício Trindade (PP) declarou que o partido mira no comandando da secretaria da Saúde com a saída da vice-prefeita, Ana Paula Matos, algo que, segundo ele, já vem sendo conversada com o prefeito Bruno Reis (União) e com o secretário-geral do União Brasil, ACM Neto.

“Como está saindo agora da secretária, a vice-prefeita Ana Paula, da secretaria de saúde, que [o partido] ocupe o espaço que naturalmente estará vazio. Esse é o pleito do partido, o espaço está vazio, para não ter muito movimentação”, disse.

O edil também ressaltou que apoiará Bruno Reis na reeleição e a candidatura da vice Ana Paula. “Então o PP está fechado, a decisão final claro que é deles [Bruno e ACM] em outros componentes, mas o PP gostaria que fosse ela.”