Prefeita de Ibirataia diz que presidente da CNM a desrespeitou

A prefeita de Ibirataia, Ana Cléia (PSD), usou as suas redes sociais para falar de uma situação pela qual passou durante a reunião ampliada do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), nesta terça-feira, 30, em Brasília.

De acordo com a prefeita, ela foi desrespeitada e menosprezada pelo presidente da entidade, Paulo Ziulkoski.

“Durante a reunião ampliada do conselho político da CNM, ao expressar minha opinião, fui alvo de desrespeito e subestimação por parte do presidente da referida entidade, o Sr. Paulo Ziulkoski. Contudo, não foi aceitando passivamente as circunstâncias, tampouco tolerando abusos, que alcancei minha posição atual. Por isso, solicitei a palavra na assembleia e utilizei o microfone para reafirmar que serei ouvida. Nós, mulheres, que estamos emergindo como lideranças na política, também possuímos voz e seremos ouvidas. Continuarei incansavelmente lutando por melhorias em Ibirataia, onde quer que eu esteja. Jamais deixarei de me fazer ouvir, em conjunto com as demandas que trago comigo da minha amada comunidade”, diz a legenda do post.

No vídeo que acompanha a publicação é o momento em que Ana Cléia pega o microfone para fazer a intervenção na assembleia da CNM. “Viajei praticamente o dia inteiro para vim aqui lutar. Agora, não vim aqui para ser ofendida. Então cuidado com o que você fala. Eu sou mulher, sou mãe, assim como a sua, então você me respeite… Não é a primeira vez que o você é desrespeitoso. Não é a primeira vez que você é mal educado”.

O caso

Prefeitos foram convocados pela CNM para uma mobilização em Brasília sobre diversas pautas municipalistas, incluindo a PEC da desoneração do INSS, o piso salarial da Enfermagem e dos Professores. Durante a reunião, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, afirmou que os prefeitos não se mostravam interessados em mobilizações anteriores. A prefeita Ana Cléia e outras prefeitas discordaram dessa afirmação e declararam seu interesse.

O presidente se irritou e abriu uma votação, na qual Ana Cléia e a prefeita Selma Souto (PSD), prefeita de Macarani, se ofereceram para participar da mobilização. O presidente da CNM pediu ao prefeito Quinho Tigre, presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), que "segurasse o povo baiano". A prefeita Ana Cleia manifestou sua revolta com o tratamento desrespeitoso recebido.

Reação

A UPB manifestou solidariedade à prefeita através de um comunicado. “A Diretoria da União dos Municípios da Bahia (UPB) vem a público prestar solidariedade à prefeita do município baiano de Ibirataia, Ana Cleia, que ao se manifestar na plenária da mobilização municipalista, realizada nesta terça-feira, 30, na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM), foi desrespeitada e menosprezada pelo presidente da entidade, Paulo Ziulkoski. A UPB acredita que o Movimento Municipalista é antes de tudo democrático e deve prezar por atos republicanos, acolhendo críticas dos gestores sem embates ou ofensas pessoais”.

O deputado estadual Angelo Coronel Filho, colega de partido da prefeita de Ibirataia, repudiou as falas de Ziulkoski. “Isso não se faz com nenhuma mulher. A mulher tem que estar onde ela quiser e fazer o que ela quiser, porque toda mulher tem que ser tratada como nós homens. Todos nós temos os mesmos direitos, as mesmas liberdades de ir e vir. Então, venho aqui, me solidarizar com as minhas prefeitas, as minhas amigas que podem contar com Angelo Coronel Filho, que estarei ao lado de vocês, brigando pela causa de vocês, brigando pelo municipalismo, porque é assim que vocês trabalham, sempre visando o município”.

null Eduardo Tito | Ag. A TARDE