Prefeito comenta sobre aluguel social de R$ 1 mil: “Foi sugestão" | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou na manhã desta sexta-feira, 12, sobre a sugestão do líder de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Alan Sanches, sobre aumentar para R$ 1000 o aluguel social para vítimas das chuvas em Salvador.

“Foi uma sugestão de um deputado, um grande amigo, líder de oposição na Assembleia, que sugere que a gente possa pagar R$ 1000, mas infelizmente a realidade da prefeitura para pagar esses benefício que hoje são 4 mil pessoas recebendo de forma permanente”, explicou.

“Eu já aumentei o aluguel social de R$ 300 a R$ 400 para as pessoas em situação de rua. As pessoas que são vítimas das chuvas receberão o aluguel social até a entrega da moradia definitiva, o valor que é pago em forma permanente, e os que sofrem com alagamento recebem o auxílio emergencial de até três salários mínimos”, detalhou o prefeito.

Bruno também ressaltou que alguns soteropolitanos afetados pela chuva já estão recebendo apoio financeiro.

“A região de São Cristóvão, que eu visitei essa semana, que foi alagado, todo mundo já recebeu ontem a cesta básica e vai receber na próxima semana três salários mínimos”, afirmou.