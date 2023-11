Prefeito de Angical, Mezo morre aos 50 anos em Salvador | A TARDE

O prefeito da cidade de Angical, Emerson Mariani Dias, conhecido como Mezo, morreu em Salvador na manhã deste domingo, 26.

O gestor da cidade da região Oeste da Bahia faria faria 51 anos em dezembro, e estava em seu primeiro mandado como prefeito, eleito pelo Progressistas (PP), em 2020.

Mezo foi por quatro vezes vereador no município e presidente da Câmara de Municipal.

De acordo com o Portal do Cerrado, o prefeito tratava um câncer de pâncreas na capital baiana há uma semana. No lugar dele deve assumir o vice-prefeito Antônio Neto, do PSD.

O governador Jerônimo Rodrigues prestou condolências à família de Mezo. Em publicação no Twitter, o petista disse que está em orações.

"Hoje nos despedimos precocemente do amigo Emerson Mariani Dias, o Mezo, prefeito de Angical. Presto aqui as condolências ao povo desse querido município do nosso Oeste. Que Deus conforte amigos e familiares neste momento. Estamos em oração".

