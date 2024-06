Prefeito de Serrolândia comemora Selo de Transparência do MP-BA

Gildo Mota comemora reconhecimento por transparência na contratação dos festejos juninos de Serrolândia - Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

O prefeito de Serrolândia, Gildo Mota (PCdoB), foi um dos 328 gestores municipais do interior baiano que receberam, na manhã desta quinta-feira, 13, o “Selo de Transparência” do Ministério Público da Bahia (MP-BA), voltado para os gastos em festas juninas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Gildo Mota revelou a sensação de receber o prêmio pela realização da festa oficial de Serrolândia, o “Arraiá do Licuri”, realizado nos últimos dias 7, 8 e 9 de junho.

“Estou com o coração aqui apertado. Depois que termina nossa festa, que é antecipada — foi neste final de semana, nos dias 7, 8 e 9 —, uma grandiosa festa, que é reconhecida por toda a região e eu acho que precisava ser reconhecida mais pela própria Bahia, porque é uma das melhores festas”, declarou Gildo Mota.

“Estar aqui hoje em Salvador, neste evento do Ministério Público, para receber o selo de transparência pelos investimentos no nosso Arraiá do Licuri, eu acho muito importante. Porque, realmente, os valores não são baixos”, acrescentou o prefeito de Serrolândia.

De acordo com Gildo Mota, a realização do Arraiá do Licuri é fundamental para a autoestima da população de Serrolândia, que recebe, durante a festa, seus familiares que moram em outras cidades e podem se orgulhar do município, mas sobretudo para o desenvolvimento econômico local.

“Eu não tenho esses números exatos. Quero até, em algum momento, fazer esse levantamento, para ver qual é o impacto na nossa economia. Mas a gente tem a capacidade de fazer uma avaliação do todo e a gente sabe que o retorno econômico do município é muito grande. Isso dá até visibilidade para o município, que é um pouco fora da rota das outras pessoas virem conhecer”, disse o prefeito, que citou que a população da cidade aumenta em aproximadamente oito vezes durante os festejos.

“Para vocês terem noção, nós temos uma estimativa de pessoas que passaram por lá, pelo nosso município, nesses três dias de festa. Aproximadamente 100 mil pessoas. Nosso município tem 13.335 habitantes. Então, acho que mais ou menos oito vezes mais a população do município. Isso tem uma relevância muito grande”, concluiu.