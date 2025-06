Prefeito do partido de ACM Neto elogia Jerônimo: “Homem humilde”

O prefeito de Itagi, Saulo Islan, e o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

O prefeito de Itagi, Saulo Islan (União Brasil), no Médio Rio de Contas, fez uma nova demonstração de que deve abandonar a base do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) para marchar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na manhã de domingo, 15, o petista cumpriu agenda na cidade e fez entregas para a saúde, educação e infraestrutura.

Durante discurso, o prefeito destacou a humildade do governador e atenção dada aos pleitos da cidade. “O senhor está aqui hoje para simbolizar o que a Bahia deve simbolizar: união, paz e progresso. Sou de um partido adverso ao seu, mas nem por isso temos que parar de ter diálogo. Quero agradecer e dizer ao povo de Itagi o homem humilde que eu conheci”, disse. “Governador, ajude essa população, que eles vão reconhecer, como têm reconhecido. O senhor e o seu partido têm sido os mais votados em Itagi”, completou.

Em 2022, Saulo fez campanha para o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, na disputa pelo Executivo estadual. No entanto, a agenda deste domingo foi lida como mais uma sinalização de que o prefeito deve aderir formalmente à base do governo estadual e apoiar a reeleição de Jerônimo Rodrigues em 2026.

O município de Itagi recebeu neste domingo, 15, uma série de investimentos do governo do estado nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e cultura. Durante visita à cidade, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a construção de uma nova escola estadual de tempo integral e entregou equipamentos para a rede municipal de saúde, incluindo uma ambulância, um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e um carro administrativo.

Na área da educação, foi celebrado um convênio de gestão compartilhada para o funcionamento da Escola Municipal Cívico Militar Apolinário Gomes, que passou a operar como Colégio da Polícia Militar (CPM), com estrutura de tempo integral. A unidade atenderá 588 estudantes do ensino fundamental e funcionará em modelo disciplinar militar, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar, e a prefeitura.

O governador também visitou o terreno onde será construída a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Reni Miranda Ferreira. O projeto inclui dez salas de aula, laboratórios, biblioteca, restaurante estudantil, teatro, quadra poliesportiva, campo de futebol society e pista de atletismo. A publicação do edital de licitação está prevista para 30 de junho. A Escola Municipal Walter Fernandes Mascarenhas também será reformada e ampliada.

Durante a agenda, o governador também realizou o plantio simbólico de duas mudas de árvores — jacarandá e cacaueiro — nas proximidades da escola, em alusão ao Mês do Meio Ambiente e ao compromisso da gestão com a sustentabilidade.

Outras ações anunciadas incluem a requalificação da Praça Dom Pedro II, cobertura da Praça da Feira Livre, aquisição de equipamentos para a Unidade de Processamento de Polpas do povoado de Riachão, repasse de recursos para os festejos de São Pedro e a recuperação de 24,5 km da rodovia BA-130, no trecho entre Itagi e Itajuru (Jequié), até a BR-330.