Prefeitura apresenta plano de ação para futuro turístico de Salvador

Entre as novidades, novos voos direito que irão interligar a capital baiana a importantes destinos da América do Sul, Central, África e Europa

Investimento em novos voos internacionais, fortalecimento da Infraestrutura, calendário cultural, entre outras ações, foram uma das medidas citadas, na manhã desta terça-feira, 18, pela Prefeitura de Salvador como plano de ação e perspectivas para o futuro turístico da capital baiana.

No evento, foram apresentadas ações já realizadas pela gestão com foco no turismo e antecipado novidades para os próximos meses.



Entre elas, novos voos direito que irão interligar a capital baiana a importantes destinos da América do Sul, Central, África e Europa, conforme confirmou o novo diretor de turismo de Salvador, Márcio Franco, em evento realizado pela Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA.

Márcio detalhou que até o final do ano, o aeroporto abrigará voos diretos para o Panamá, na América Central, e Cabo Verde, no continente africano, além dos voos já confirmados com o Chile, na América do Sul e a França, no continente europeu. A ligação com o Panamá deverá ser oficializada pela companhia aérea Copa Airlines.

"O Brasil está em uma lista prioritária da Copa (Airlines) e o município de Salvador também se encontra. A ideia é retomar um voo que era com frequência semanal, e agora partiremos para três frequências semanais. A gente tem alguns exercícios ainda com a Copa pra fazer e esse anúncio oficial de destino será o escolhido deve acontecer no fim do ano, mas Salvador se encontra na lista prioritária da Copa para que a gente consiga trazer novamente esse voo", explicou Márcio Franco.

Sobre o cenário do setor turístico em Salvador, o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio (CET), Glicério Lemos, disse que o município ainda não recuperou 100% do pico antes da pandemia, mas que está no caminho.

“Estamos recuperando esse período perdido. Muitas empresas afundaram em dívidas, nós temos várias, uma grande maioria com saldo devedor ainda, com muitos débitos e dívidas, então estamos recuperando essas taxas de ocupação, que é um termômetro para a atividade turística”, disse em conversa com o Portal A TARDE.



Ainda sobre o segmento, o superintendente executivo da Fecomércio-BA, Nelson Daiha Filho, reforçou que de fato o setor em Salvador está avançando e que o foco agora é nas ações de melhorias.“Precisamos também fazer uma valorização do que vem sendo realizado.”

“Tem encaminhado bem, tem evoluído muito bem, a gente já tem recuperado boa parte do movimento que existia anteriormente. Acredito que a questão do dólar, recentemente, a valorização da moeda, acaba contribuindo no turismo interno e consequentemente a gente consegue ocupar mais os nossos hotéis, hospedagens. A nossa taxa de ocupação tem sido positivo, o saldo ainda é negativo, mas o caminho tem sido positivo, alguns entraves na nossa malha aérea precisam de fato serem resolvidos, a estruturação melhor dos nossos aeroportos, que querem operar mais voos aqui, mas não tem aeroportos condizentes e estruturados para fazer a recepção desses voos no nosso estado”, declarou.