Prefeitura autoriza requalificação da Rua das Rosas, na Pituba

A Prefeitura de Salvador fará a requalificação da Rua das Rosas, no bairro da Pituba, para ampliar a mobilidade de pedestres e veículos por meio de um amplo projeto urbanístico que envolverá desde o alargamento de passeios existentes até a implantação de estacionamentos, ordenamento viário e novos mobiliários urbanos. As obras terão quatro meses para conclusão.

O prefeito Bruno Reis esteve no local nesta terça-feira, 29, para assinar a ordem de serviço autorizando o início das intervenções.

O projeto urbanístico, elaborado pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), abrangerá três trechos, alcançando não apenas a Rua das Rosas como vias transversais, totalizando extensão de 780 metros.

O pacote de melhorias contemplará o realinhamento e colocação de novos meios-fios em granito, que possui extensa durabilidade, aumento da largura dos passeios, pavimentação adequada ao pedestre, criação de faixa de serviço em pedra portuguesa, rampas de pedestres, piso tátil, iluminação pública em LED, adequação da rede de drenagem e instalação de lixeiras e balizadores.



O prefeito Bruno Reis destacou que as obras de requalificação estão acontecendo em toda a cidade.

“Esse projeto foi debatido junto à comunidade para sabermos dos anseios e desejos dela. O mesmo que está acontecendo aqui na Pituba acontece em toda a cidade. Antes de chegarmos nesse bairro para fazermos intervenções como essa, nós estamos na periferia, nas localidades mais distantes, onde há uma necessidade inclusive maior de obras e de ações de infraestrutura. Investimos quase 90% dos recursos da Prefeitura nas áreas mais carentes e pobres de Salvador”, destacou Bruno Reis.

Fases da obra

As obras no primeiro trecho de requalificação da Rua das Rosas começarão na interseção da via com a Avenida Paulo VI, ruas das Acácias e Angélicas, contemplando implantação de 17 vagas de estacionamento, sendo 15 para carro e duas para motos, além baia de ônibus com abrigo.

O segundo trecho, por sua vez, terá como alvo apenas a Rua das Rosas, entre o Colégio Professor Nogueira Passos e a Sociedade Israelita da Bahia. Serão realizados serviços de pavimentação, faixa de pedestres elevada, alargamento de passeios existentes e plantio de árvores. Além disso, mais 16 vagas de estacionamento ficarão ao longo da via.

Por fim, o trecho três envolverá implantação de duas faixas de tráfego na Rua das Rosas, nas imediações do Empresarial San Juan, para absorver o fluxo da Av. Paulo VI. Também prevê ordenamento de vagas de estacionamento, aumento da largura das calçadas, faixas de pedestres, rampas e plantio de árvores entre as ruas das Margaridas, das Esperas, Violetas e Camélias.