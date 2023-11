Prefeitura beneficia 100 famílias com imóveis reformados na Baixa Fria | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entregou mais cem imóveis reformados na segunda-feira, 30, na comunidade da Baixa Fria, da Boca do Rio. A ação do programa Morar Melhor realiza melhorias habitacionais a imóveis insalubres da capital baiana.

O prefeito Bruno Reis esteve presente na cerimônia simbólica, ao lado da vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos, e demais autoridades e população.

Esta é a primeira vez que o Morar Melhor contempla a região de Jardim Armação. Na ocasião, o prefeito falou sobre o impacto social que o programa Morar Melhor oferece aos cidadãos contemplados, e aproveitou para anunciar que o programa vai contemplar mais 100 casas da comunidade, levando ainda mais qualidade de vida aos contemplados com a iniciativa municipal.



“Os depoimentos são semelhantes de todos os beneficiados pelo programa. Eles relatam que, antes do programa, sofriam com as chuvas, o calor no verão, a insalubridade da casa, o banheiro que não funcionava direito. Esta é a realidade de muitas famílias que passam pela transformação do Morar Melhor e passam a viver em casas de verdade. Por isso, esse programa tem a capacidade de tocar no coração das pessoas”, enfatizou Reis.



O chefe do Executivo municipal também ressaltou que, ao lado do programa de melhoria habitacional, a Prefeitura tem promovido diversas outras obras na região, a exemplo de novos campo, quadra e praça, ligação Curralinho x Boca do Rio x Imbuí, requalificação do entorno da praça dos food trucks entre a Boca do Rio e o Imbuí, e duplicação da Avenida Jorge Amado. Estão sendo realizadas ainda intervenções no Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (Imeja), com investimento estimado em R$8 milhões.



Mudança de vida

Gerido pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), desde que iniciou as atividades, em 2015, o Morar Melhor já reformou mais de 43 mil imóveis em cerca de 300 localidades da capital baiana. O trabalho tem transformado a vida de milhares de cidadãos tornando seus espaços de convívio familiar mais dignos e saudáveis.



Critérios

Por meio do programa são executados nos lares serviços de acordo com a escolha e indicação dos próprios moradores. Os serviços vão desde pintura e reboco à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário.



Os critérios adotados para contemplar programa são a precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE 2010; maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; maior predominância de pessoas abaixo da linha da pobreza; maior predominância de mulheres chefe de família; maior densidade habitacional e precariedade habitacional obtida pela observação de campo. Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.