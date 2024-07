Prefeitura de Ilhéus está inadimplente com contribuições para o FGTS

Informações são do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Sinconfi), do Tesouro Nacional - Foto: Divulgação/Prefeitura de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, sob o comando do prefeito Mário Alexandre, está inadimplente com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Sinconfi), do Tesouro Nacional, com informações da Caixa Econômica Federal.

Segundo o painel, a gestão municial apresenta a irregularidade quanto a contribuições para o Fundo e não apresentou ainda o certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF/FGTS).

Outras contribuições

O múnicípio tmabém está em atraso com outras contribuições, como no caso dos tributos previdenciários federais e à dívida ativa da União, conforme aponta a Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).