Prefeitura de Salvador divulga calendário de pagamento dos servidores

Fachada da prefeitura de Salvador - Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador divulgou nesta terça-feira, 28, o calendário de pagamento dos servidores públicos municipais para o exercício de 2025.

A remuneração também se estende aos aposentados e servidores inativos.

Os salários serão pagos a cada último dia útil do mês, segundo publicação do Diário Oficial do Município (DOM), assim como acontece com os servidores estaduais.

A planilha também estabelece data para o pagamento do 13º, dividido em dois meses: novembro e dezembro.

Confira as datas de pagamento