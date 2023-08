Prefeitura de Salvador firma contrato com empresa para mapear encostas

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), firmou contrato de mais de R$ 4,6 milhões com uma empresa de consultoria para mapear as encostas da cidade.

Para executar o serviço, a vencedora da licitação junto à Seinfra foi a Geohidro Consultoria Sociedade Simples Ltda, no valor total de R$ 4.614.909,92.

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira, 25, o resultado da proposta, por meio do pregão eletrônico, consiste à empresa o objetivo de prestar serviços de mapeamento, diagnóstico, prognóstico e classificação de riscos das encostas de Salvador.