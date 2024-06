Prefeitura e Câmara Comércio Bahia-Israel discutem sobre novo projeto | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) recebeu autoridades de Israel no Palácio Thomé de Souza, para tratar sobre a elaboração de um memorando entre a prefeitura de Salvador e a Câmara de Comércio Bahia-Israel.

Durante a reunião, foi assinado um termo de parceria para avançar nas tratativas para elaborar estratégias conjuntas e promover o intercâmbio de boas práticas. Esse acordo contribuiu para posicionar Salvador, com o apoio de instituições israelenses em polo de empregabilidade, segurança, tecnologia e outras áreas de interesse mútuo.

“Israel tem muito o que contribuir a Salvador em áreas como segurança, tecnologia, saúde, inovação e diversas outras”, destacou o prefeito, após o encontro.

A reunião contou com a presença do Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine; do presidente e do vice-presidente da Câmara de Comércio Bahia-Israel, Rafael e Bruno Pena; do Cônsul para Assuntos Econômicos de Israel, Yarden Yiftach; além de Natalia Peixoto, chefe do Escritório de Cooperação Internacional; da titular da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Mila Paes; do diretor de gestão estratégica na SEMIT, Ricardo Seixas; do diretor da Guarda Civil Municipal, Mauricio Lima; e representantes da Sociedade Israelita da Bahia.

Próximos Passos

A Câmara de Comércio Bahia-Israel, com o apoio da Embaixada de Israel, trabalhará para estabelecer conexões efetivas entre as demandas do município e as soluções oferecidas por empresas e instituições israelenses.

Este evento marca o início de uma colaboração estratégica que promete trazer avanços significativos em diversas áreas para Salvador, reforçando a posição da cidade como um polo de inovação e desenvolvimento no Brasil.

