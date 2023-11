Prefeitura entrega 18ª escola municipal em Salvador | A TARDE

A Prefeitura de Salvador concluiu as obras de reconstrução da Escola Municipal Visconde de Cairu, em Paripe, com investimento de R$10 milhões.

Segundo a gestão municipal, com a nova unidade, mais do que triplicou a capacidade de atendimento na Educação Infantil. A unidade foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, nesta terça-feira, 14.

“Esta é a 18ª escola que nós entregamos desde 2021 nosso município. Estão em construção mais outras 20 unidades e ainda vamos iniciar, nos próximos dias, mais 12. Ou seja, Salvador terá 50 novas escolas até o final de 2024. Esse investimento se soma a 180 estruturas reformadas nos últimos anos. Também estamos cobrindo 80 quadras e colocando ar-condicionado em todas as salas de aula”, destacou Bruno Reis.

O prefeito anunciou ainda que no início do próximo semestre a Prefeitura construirá um complexo esportivo equipado com ginásio e piscina ao lado da Visconde de Cairu, espaço que vai atender tanto os alunos no local como moradores da comunidade.



O chefe do Executivo municipal também relembrou os avanços ocorridos na área da educação, a exemplo da inserção digital para melhoria do aprendizado da rede a partir da entrega de tablets e chromebooks para estudantes e professores.

Para o próximo ano letivo, a gestão fará entrega de kits escolares mais completos, com acréscimo inédito de utensílios como mochila e dois pares de tênis para cada criança matriculada.



Ampliação

O antigo edifício da Escola Municipal Visconde de Cairu abrigava 187 alunos e agora pode receber até 680 estudantes (340 por turno), nos grupos 3 a 5 da Educação Infantil. São quase 3 mil m² de área construída, tendo 12 salas de aula climatizadas, sala multiuso e auditório, salas de leitura e para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra poliesportiva coberta, parque infantil, recreio e acessibilidade.



O local também conta com instalações modernas sustentáveis ao meio ambiente: há placas fotovoltaicas para geração de energia solar e sistema de reutilização de água pluvial.



“Esse é mais um equipamento da mais alta qualidade de infraestrutura, que proporcionou um crescimento de mais de 200% na ampliação de vagas. É uma escola que vai se somar a todos os esforços que estão sendo realizados para transformar a educação de Salvador numa educação de referência”, complementou o titular da Smed, Thiago Dantas.