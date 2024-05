Prefeitura entrega 62 novas viaturas da Transalvador nesta quarta | A TARDE

A Prefeitura de Salvador realiza na manhã desta quarta-feira, 8, um evento no Farol da Barra para entrega de 62 novas viaturas da Transalvador e apresentará dados que apontam avanço na segurança viária da capital baiana nos últimos anos.

O ato conta com a presença do prefeito Bruno Reis e do superintendente da Transalvador, Décio Martins, dentre outras autoridades.



“Estamos nessa manhã renovando a nossa frota da Transalvador, da Secretaria de Mobilidade e da Guarda Municipal, são 89 novos veículos, com nova padronização, que estão nas ruas da nossa cidade auxiliando no trânsito organizando a parte da mobilidade, para que a gente possa ter uma cidade onde as pessoas possam transitar com uma velocidade maior e com mais segurança, podendo ter mais qualidade de vida”, detalhou o prefeito em entrevista coletiva no encontro.



“Nós iremos lançar também nesta manhã uma novidade que é a ronda guardiã Maria da Penha, um novo serviço que a prefeitura vai oferecer em especial para as mulheres vítimas de agressão, para que elas tenham mais proteção.”



O prefeito também lançou a campanha Maio Amarelo, movimento com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito, e que anunciará uma série de ações voltadas para a conscientização sobre acidentes de trânsito.

“Estamos lançando hoje toda a programação do Maio Amarelo, uma série de atividades de conscientização da redução de mortes no trânsito. Salvador tem sido referência nacional ao longo dos últimos anos, temos reduzido o nível de mortes, mas esse é um trabalho que depende de todos, em especial da população”, declarou.



