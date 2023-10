Prefeitura entrega campo sintético em Nova Brasília de Valéria | A TARDE

O Dia das Crianças foi bastante animado em Salvador nesta quinta-feira, 12, com a entrega da nova Arena do Mirandão, na Rua Muniz Ferreira, em Nova Brasília de Valéria. Com a presença do prefeito Bruno Reis, acompanhado do filho Breno, da vice-prefeita e titular da Saúde municipal, Ana Paula Matos, o equipamento esportivo passou por uma completa requalificação, promovida por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) até ser entregue, sendo o 32º campo entregue pela gestão com gramado sintético.

Na parte da infraestrutura, os principais serviços realizados no espaço foram a troca dos alambrados, instalação de base e sub-base do piso, construção de muretas, aplicação de rede de cobertura, reforma do vestiário e drenagem. As ações foram realizadas em parceria com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).



Para a instalação do gramado sintético, foram utilizados materiais como brita graduada, pó de pedra, mantas e borrachinhas de amortecedores e areia, além do próprio gramado. O investimento total foi de quase R$1 milhão.



“Esta é a realidade da nova Salvador. No passado, na situação em que estava a cidade, com os equipamentos abandonados, os cidadãos se contentavam apenas com a máquina passando no campo e um reparo no alambrado. Ao logo dos anos, a capital baiana foi ganhando uma outra dimensão e outros sonhos foram surgindo. O campo com gramado sintético é um verdadeiro sucesso, já temos 32 campos deste tipo entregues e autorizei esta semana a implantação de mais 15 deles. É a possibilidade de as pessoas utilizarem um campo com gramado sintético sem pagar nada por isso”, declarou Bruno Reis.



Na ocasião, o chefe do Executivo municipal também autorizou, a pedido da comunidade, a requalificação e contenção do campo Adielson Costa, também em Valéria. O investimento será de R$386 mil.



Bruno ainda aproveitou para deixar uma mensagem às crianças pelo dia dedicado a elas. “Que todas as crianças tenham muito amor, carinho, possam ser felizes e ter perspectiva de dias melhores para realizar seus sonhos e objetivos. Na Prefeitura trabalhamos muito para garantir o presente e o futuro delas, e vamos seguir neste ritmo”, declarou.



O secretário da Sempre, Junior Magalhães, ressaltou que o investimento realizado pela administração municipal em equipamentos de lazer nas comunidades é feito considerando o esporte como um importante aliado para mudanças sociais, em especial na redução da criminalidade, que vem sendo presenciada por tantas crianças e jovens.

“Por isso, a requalificação e entrega de campos e quadras é um dos objetivos da gestão. Isso tudo associado a uma busca por compreender as demandas e capacidades desses jovens e trazê-los para a cultura do esporte, que pode resultar na transformação de muitas vidas", frisou.