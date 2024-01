Prefeitura entrega Simm com novo local para atividades de qualificação | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entregou nesta sexta-feira, 12, a reforma da nova sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), para promover mais conforto e agilidade para os cidadãos que forem ao espaço em busca de uma vaga de emprego ou para capacitações voltadas ao mercado de trabalho.

Situada na Rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio, a estrutura foi reinaugurada pelo prefeito Bruno e Reis e pela titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes.

Com a obra, a novidade é que o Simm passou a contar com instalações para o desenvolvimento de atividades de qualificação oferecidas pelo programa Treinar para Empregar. Para isso, foram criadas duas salas de aulas e um laboratório de informática para oferta de cursos gratuitos desenvolvidos para formação profissional de soteropolitanos. O Simm chega a atender cerca de 500 pessoas diariamente, de forma presencial e virtual - através do site.



“Reinauguramos hoje um Simm mais tecnológico, um hub onde as pessoas, inclusive à distância, podem utilizar o serviço, seja da intermediação da mão de obra, seja do encaminhamento para um curso de qualificação que a Prefeitura oferece. Nos últimos três anos, 18 mil pessoas foram empregadas através dessa iniciativa e mais de 35 mil foram qualificadas para ter oportunidade de emprego”, destacou o Bruno Reis.



O prefeito acrescentou que o Simm tem uma posição estratégica na busca e perseguição diária da gestão pela empregabilidade. Ele também relembrou os esforços municipais para tornar a capital baiana um ambiente favorável de negócios.



“O maior programa social de qualquer prefeitura, de qualquer governo, é a geração de emprego e renda. Temos um conjunto de investimentos públicos e privados que tem gerado oportunidades na cidade, além de um ambiente de negócio cada vez melhor, em especial com a redução do tempo de abertura de uma empresa, que antes eram dois meses, caiu para 15 dias e agora são apenas 4 horas”, frisou Bruno Reis.



Funcionamento

O Simm entrou em reforma em maio do ano passado e, durante este período, funcionou no SAC do Empreendedor, no Mercado de São Miguel, Baixa dos Sapateiros. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com atendimento presencial, mediante distribuição de senhas, e também no formato online.



“Essa reforma foi pensada para o nosso cidadão, para atendê-los da melhor forma aqueles que vêm aqui buscar uma oportunidade. O espaço anterior não pensava muito nos programas específicos da Prefeitura. Agora, trouxemos mais essa comunicação, além de melhor climatização e um andar todo só voltado para a qualificação profissional”, comparou Mila Paes.



A gestora da Semdec explica que o Simm atua como um agente de captação que entra em contato com os principais empregadores da cidade para busca de vagas de emprego. Contudo, empresas também buscam o órgão para disponibilizar oportunidades de trabalho.



“Há empresas que querem que a gente faça o processo seletivo, outras querem só que o Simm faça apenas a captação inicial e encaminhe as pessoas para que os contratantes façam o processo seletivo. Então, a gente consegue atender de maneira muito customizada cada empregador. Tudo ocorre de forma gratuita”, completou.



No pós-pandemia, a Semdec, responsável por administrar o serviço, atestou o êxito do modelo online de atendimento, mantendo o formato híbrido. Virtualmente, o candidato a uma vaga de emprego decide se agenda visita à sede do Comércio ou se faz a consulta à distância.



Balanço



Em três anos da atual gestão, o Simm contabilizou 252 mil atendimentos, incluindo os disponibilizados pelas Prefeituras-Bairro. De acordo com a Semdec, 47% dos candidatos foram homens e 53% mulheres.



Além disso, houve mais de 18 mil intermediações de vagas de emprego e mais 36 mil pessoas foram qualificadas através da estrutura, em cursos que abrangem o programa Treinar para Empregar, a exemplo dos projetos Mulher SSA, Simm PCD, Simm Prepara, Simm 50+ e Projeto Geração SSA.