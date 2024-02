Prefeitura inicia reconstrução de duas escolas na Fazenda Grande | A TARDE

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira,15, duas novas novidades para a rede de ensino da capital baiana. No dia que marca o início das aulas, o prefeito Bruno Reis assinou ordem de serviço para a reconstrução de duas escolas na Fazenda Grande do Retiro.

Com investimento de R$ 17 milhões, as uniodades escolares contempladas são as escolas do Calafate e 15 de Outubro. O evento contou com a presença do secretário Municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas.

As novas unidades terão estruturas modernas e vão contribuir para a melhoria do aprendizado dos alunos. No total, serão oferecidas 1,2 mil vagas.

“Passamos pelo Carnaval e, logo no primeiro dia útil, iniciamos mais obras em nossa cidade. Escolas como essas têm a capacidade de mudar o presente e o futuro dessa criançada. A educação é o único instrumento capaz de permitir que a gente possa realizar os nossos sonhos, por isso seguimos avançando com investimentos nessa área”, destacou Bruno Reis.



Ainda de acordo com o prefeito, as crianças que estudam nas imediações da Avenida San Martin e Fazenda Grande do Retiro poderão dar continuidade à própria jornada de ensino sem se deslocar para outras localidades. Isso porque a Prefeitura já inaugurou nas proximidades o Cmei Semente do Amanhã, que oferece Educação Infantil. As escolas municipais do Calafate e 15 de Outubro, por sua vez, atenderão ao Fundamental I e Ensino Fundamental II, respectivamente.

“Portanto, a criança aqui da região vai começar a estudar desde os três anos de idade e vai concluir todo o primeiro grau em unidades próximas uma da outra. Vocês não imaginam como isso fará diferença na vida delas”, acrescentou.

Estruturas

A escola do Calafate terá oito salas de aula e capacidade para 569 alunos, enquanto a 15 de Outubro contará com 10 salas e poderá atender 700 estudantes. As estruturas terão área construída de 1,7 mil m², cada uma, tendo ambientes climatizados, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala de artes, laboratório de informática e refeitório. As duas unidades, que ocuparão o mesmo terreno, vão compartilhar espaços esporte, cultura e lazer, como piscina, quadra de esportes, recreio descoberto e auditório.

“A Prefeitura está mantendo ritmo acelerado para educação. Na véspera do Carnaval, foi autorizada a reconstrução da Escola Almirante Ernesto de Mourão Sá, em Paripe. Hoje, no primeiro dia após a festa e primeiro dia do ano letivo de 2024, iniciamos a reconstrução de duas escolas com esse verdadeiro complexo”, frisou Thiago Dantas.

Diretora da escola do Calafate há sete anos, Andreia Santana conta que as obras para reconstrução da nova unidade eram bastante aguardadas pelos moradores.

“Atualmente funcionamos em um imóvel alugado, que não nos oferece mais condições adequadas para atender à demanda dos pais e alunos. Já vínhamos buscando, há muito tempo, uma estrutura que desse um espaço acolhedor, como uma escola precisa ter, a exemplo de salas maiores, quadra para educação física, um espaço de leitura”, reforçou.

Já Marta Maria Teixeira, gestora da 15 de Outubro há pouco mais de uma década, destacou que o equipamento é a única escola das adjacências a oferecer Ensino Fundamental II. “Essa escola abrange Jaqueira do Carneiro, San Martin, Diva Pimentel, toda essa área daqui do Calafate. Saber que teremos uma estrutura de alto padrão é um sonho realizado”, pontuou.