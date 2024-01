Prefeitura inicia reconstrução de escola no Pero Vaz | A TARDE

Os primeiros dias de 2024 chegam com novidades para a rede municipal de ensino de Salvador. O prefeito Bruno Reis e o secretário de Educação (Smed), Thiago Dantas, assinaram nesta quarta-feira, 3, a ordem de serviço para demolição e reconstrução da Escola Municipal Zacarias Boa Morte, localizada na Avenida Peixe, no bairro de Pero Vaz.

Bruno Reis lembrou ainda que nesta quarta começa a matrícula para os novos alunos da Educação Infantil na rede municipal. E, na ocasião, ele apresentou o modelo dos tênis que serão distribuídos para todas as crianças a partir do ano letivo de 2024.

Cada estudante receberá dois pares dos calçados, além de mochila, kit escolar completo e fardamento novos. As aulas começarão no próximo dia 15 de fevereiro.



“Na educação de Salvador, o pai ou a mãe só precisa se preocupar com uma coisa: levar o filho para a escola. E essa, minha gente, é a parte mais importante, Temos que criar um pacto pela educação, conversando com os pais e responsáveis para que levem os filhos para a escola. O restante, podem ter certeza que a gente se preparou para oferecer o melhor. Temos professores qualificados e motivados, estamos investindo em educação digital e construindo novas escolas com infraestrutura completa”, afirmou Bruno Reis.



Com investimento de R$5,6 milhões, a nova Escola Municipal Zacarias Boa Morte terá 1,2 mil metros quadrados de área e poderá atender 360 alunos (180 por turno), mais que o dobro dos atuais 150 estudantes matriculados. A escola, que atende o Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) e o Grupo 5 da Educação infantil, contará com salas de aula climatizadas, acessibilidade total (plataforma elevatória ou elevador e banheiros adaptados) e sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE).



“Começamos o ano novo construindo mais uma escola nova. Essa antiga estrutura vai ficar no passado para dar lugar a um projeto de reconstrução. A educação é a nossa prioridade. Só através dela podemos construir o caminho para realizar nossos sonhos, é o único caminho que podemos seguir para conquistar a nossa autonomia e ter a Salvador que tanto desejamos”, discursou o prefeito no evento.



Titular da Smed, Thiago Dantas afirmou que, a fim de ampliar a estrutura da nova escola, foi desapropriado um terreno vizinho à antiga unidade de ensino.

“Para simbolizar esse início de 2024, nada melhor do que pensar numa escola em outro patamar. Queria destacar que essa unidade passa a ter a capacidade de receber até 360 alunos, mais que o dobro do que tinha anteriormente. Essa vem sendo a tônica das escolas reconstruídas pela Prefeitura: elas não apresentam apenas um alto padrão estrutural mas, sobretudo, ampliam a oferta de vagas”, disse.



A nova estrutura ainda terá áreas de recreio coberto e descoberto, setor administrativo (diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores com copa), refeitório, cozinha, quadra coberta e depósito de material esportivo, sistema de captação de energia solar, reutilização de água pluvial, entre outras melhorias.



Balanço



Desde o início de 2021, a Prefeitura já inaugurou 20 unidades de ensino construídas ou reconstruídas na capital baiana e concluiu a reforma de 131 unidades. No total, foram investidos R$278,5 milhões. Estão em andamento a construção ou reconstrução de 23 escolas e a reforma de outras 167, com um investimento de R$407,3 milhões.



“Desde o primeiro dia do meu mandato, não faltou decisão política para apoiar todos os projetos da Educação. A ideia de investir em infraestrutura é que as crianças tenham conforto e motivação para saírem de casa para estudar. Escolas com salas de aula climatizadas, kit multimídia, refeitório, quadra poliesportiva coberta, e ensino digital. Tenho certeza que os alunos poderão aprender muito mais graças ao conforto que as escolas vão trazer, mudando definitivamente o presente e o futuro da garotada”, afirmou Bruno Reis.