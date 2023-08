Prefeitura já tem prazo para anunciar reajuste da tarifa de ônibus

Dentro de no máximo 20 dias, a Prefeitura de Salvador deve anunciar o resultado de um estudo minucioso comandado pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), em relação ao reajuste no valor da tarifa do transporte público da capital baiana. Ou seja, o prazo final é o mês de agosto. Atualmente, a passagem de ônibus custa R$ 4,90.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta quinta-feira, 27, o diretor da Arsal, Marcus Passos, explicou os trâmites do estudo e estipulou o prazo de quando ele deve ser entregue ao prefeito Bruno Reis (UB) para decisão final.

“A gente está finalizando o estudo. É um estudo que envolve diversas situações, diversos pontos. É uma revisão tarifária de quadriênios, a cada quatro anos a revisão é feita. Passamos por uma pandemia, guerra, os derivados, os insumos ficaram mais caros, temos que nos aprofundar nestes detalhes para que cheguemos numa tarifa que não fuja muito da realidade da população”, explicou Passos.

“O último reajuste nós ainda tínhamos três bacias, depois veio a saída da CSN. Temos agora uma retomada da economia brasileira, mas ainda não chegamos ao patamar de antes da pandemia. Existe um estudo contratado, na fase final, estamos dialogando com as empresas, tirando dúvidas. Acreditamos que nos próximos 20 dias o prefeito deve anunciar esse reajuste. É um estudo que vai definir o valor da tarifa para os próximos quatro anos, um estudo minucioso”, afirmou o diretor da Arsal.