Prefeitura realiza visita técnica e autoriza ações em áreas de risco | A TARDE

A Prefeitura de Salvador realizou nesta segunda-feira, 22, uma visita técnica em áreas de risco de deslizamento de terra na comunidade do Mamede, em Alto da Terezinha, no Subúrbio. O prefeito Bruno Reis, juntamente com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), avaliou soluções para tornar a localidade mais segura durante o período das chuvas e autorizou a elaboração de projetos, a exemplo de implantação de escadarias, drenagem e contenções de encostas na região.

“O trabalho de enfrentamento aos efeitos das chuvas ocorre todos os dias do ano. Já são mais de 500 áreas protegidas em Salvador, o que fez a cidade estar muito mais preparada e resiliente. A comunidade do Mamede tem sistema de alerta e alarme, mas hoje, com nossa equipe, estamos tomando a decisão de elaborar projetos para diversas intervenções, a fim de trazer segurança e tranquilidade para as famílias que moram aqui”, destacou Bruno, ao lado de secretários e gestores municipais.



Presente na ação, o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo, reforçou que as vistorias técnicas ocorrem como medidas preventivas frente ao risco geológico de determinadas localidades da cidade, sobretudo naquelas que abrigam moradias próximas a encostas.



“Esse trabalho conta com apoio de equipes da Codesal, da Secretaria de Infraestrutura e Obra Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), entre engenheiros civis e agrimensores, geólogos e arquitetos, que apontam as necessidades e identificam os locais de risco que deverão ter, em sequência, as intervenções executadas”, disse Macêdo. “A cidade vem se tornando cada vez mais resiliente porque, nos últimos anos, nós não vivenciamos mais tragédias, mesmo com intensas e fortes chuvas”, acrescentou.



Ele lembrou que, no último sábado, 20, a Codesal iniciou o ciclo de simulados de evacuação em áreas de risco de Salvador. A capacitação envolveu práticas como acionamento de sirene, evacuação através de rotas seguras e acolhimento em abrigos para a população. As primeiras regiões beneficiadas foram Voluntários da Pátria, no Lobato, e também Vila Picasso, em Capelinha de São Caetano.



Previsão

De acordo com dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal (Cemadec), a partir desta terça-feira (23) até sábado (27), a previsão meteorológica é de céu nublado e chuvas moderadas na capital baiana, devido a uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). As temperaturas devem variar entre 24º e 31º.



Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, de forma gratuita, pelo telefone 199.